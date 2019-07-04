الخارجية الباكستانية: عمران خان يلتقى ترامب 22 يوليو الجارى

إسلام آباد (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، سيلتقى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، 22 يوليو الجارى فى واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل -فى تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية- إن خان سيقوم هذا الشهر بزيارته الأولى للولايات المتحدة منذ فوز حزبه، "حركة الإنصاف"، فى الانتخابات فى يوليو من العام الماضى.

وأضاف فيصل أن ترامب وخان سيستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين فضلًا عن بحث القضايا الإقليمية والدولية.

يذكر أن وزير الخارجية الباكستانى، شاه محمود قريشي، أعلن فى 27 يونيو الماضى، أن ترامب وجه دعوة لخان لكى يزور الولايات المتحدة، إلا أن خان لم يتمكن من السفر لواشنطن بسبب جلسة مناقشة الميزانية الباكستانية.