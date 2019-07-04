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الحكم بالسجن 12 عاما بحق مسؤول صينى سابق لاتهامات بالفساد

الخميس، 04 يوليه 2019 05:07 م
الحكم بالسجن 12 عاما بحق مسؤول صينى سابق لاتهامات بالفساد الرئيس الصينى
أ ش أ

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 قضت محكمة الشعب "المتوسطة الأولى " في "شنغهاي " بالسجن اثني عشر عاما ، بحق المدير العام السابق لشركة الصين لبناء السفن "سون بوه"، بتهم الحصول على رشى واستغلال النفوذ.
 
وذكرت المحكمة الصينية - في بيان أصدرته اليوم الخميس أنه تم كذلك تغريم بوه مبلغ ثمانمائة ألف "يوان " أي ما يعادل "116448 دولارا "، ومصادرة الأموال التي حصل عليها بطريقة غير قانونية ،وإعادتها إلى خزانة الدولة.
 
وأشارت المحكمة إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2006 و2015، استغل المدير العام السابق لشركة الصين لبناء السفن ، مناصبه في شركة "داليان " لصناعة بناء السفن، بهدف مساعدة آخرين في التعاون مع الشركة ، لتأسيس وإدارة شركات، كما أنه قبل أموالا وهدايا تزيد قيمتها على 64ر8 مليون "يوان" بما يعادل "25ر1 مليون دولار" بنفسه ، أو عن طريق زوجته ، خلال الفترة بين أكتوبر 2000 وبداية عام 2016.

الصين

بناء السفن

خزانة الدولة

استغلال النفوذ

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