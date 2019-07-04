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الجيش الجزائرى: تحييد 49 إرهابيا وضبط 370 قطعة سلاح خلال النصف الأول من 2019

الخميس، 04 يوليه 2019 03:20 م
الجيش الجزائرى: تحييد 49 إرهابيا وضبط 370 قطعة سلاح خلال النصف الأول من 2019 الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)

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أعلن الجيش الجزائرى أن قواته تمكنت خلال النصف الأول من العام الجارى من تحييد 49 إرهابيا واسترجاع 370 قطعة سلاح بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة.

وكشفت الحصيلة العملياتية للجيش الجزائرى التى أعلن عنها اليوم الخميس، عن أن العمليات التى قامت بها مختلف وحدات الجيش مكنت خلال ذات الفترة من "القضاء على 6 إرهابيين وإلقاء القبض على 11 آخرين واستسلام 31 إرهابيا مع العثور على جثة إرهابى واحد وتوقيف 96 عنصر دعم للجماعات الإرهابية"، بالإضافة إلى كشف 136 مخبأ و6 ورش لإعداد المتفجرات.

كما تمكنت قوات الجيش الجزائرى خلال نفس الفترة من استرجاع 370 قطعة سلاح تتمثل فى 17 رشاشا، و5 قواذف صاروخية، و71 كلاشينكوف، و256 بندقية و21 مسدسا.

وضبطت قوات الجيش خلال نفس الفترة 1228 قذيفة و22 شريط ذخيرة و170 خزينة ذخيرة، و5 صناديق ذخيرة، و82297 طلقة من مختلف العيارات، و32 صاروخا و6 قواعد اطلاق صواريخ، و49 مفجرا و353 صماما، و13 مشعلا، بالإضافة إلى 5.52 قنطار من مواد تدخل فى صناعة المتفجرات و548 قنبلة، و80 لغما، و311.8 كيلوجرام من البارود، و8.221 كيلوجرام من الديناميت.

وفى إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، تمكنت وحدات الجيش الجزائرى خلال النصف الأول من العام الجارية، من توقيف 436 تاجر مخدرات والقضاء على تاجرين آخرين، وضبط 181.52 قنطار من المخدرات، و3.74 قنطار من الكوكايين، و195816 قرصا مهلوسا، وتوقيف 390 مهربا و2295 منقبا عن الذهب و5 غطاسين بدون رخصة.

كما تمكنت قوات الجيش الجزائرى من توقيف 2262 مهاجرا غير شرعى وإحباط 740 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ 96 شخصا من الغرق فى عرض البحر.

 


الجيش الجزائرى

الجزائر

الارهاب

القوات الجزائريه

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