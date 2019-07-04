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التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى لليوم الرابع

الخميس، 04 يوليه 2019 10:13 ص
التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى لليوم الرابع معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة  التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15%  فى اليوم الرابع وبحد أدنى 150 جنيها شهريا، للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سوف يتم تقديم الصرف لهم اعتبارا من اليوم  الخميس 4 يوليو بدلا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سوف يتم الصرف اعتبارا من الأربعاء 10 يوليو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت  وزارة  التضامن الاجتماعي قد أكدت  أن عدد الحالات التى صرفت معاشاتها منذ بداية شهر يوليو الجارى حتى عصر اليوم الأربعاء مليون و257 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية قدرها مليار و 745 مليون جنيه، حيث بلغ عدد عمليات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 719 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية قدرها 793 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 538 ألف حالة بقيمة إجمالية 952 مليون جنيه.



يذكر ان   وزارة  التضامن  أكدت  أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات  الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهرياً، وحدا اقصى  قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما اضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019،  أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.


 


التضامن

صرف معاشات يوليو بزيادة 15

ماكينات الصرف الآلى

زيادة المعاشات

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