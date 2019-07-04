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التحفظ على لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم وجبات بالإسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 03:16 م
التحفظ على لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم وجبات بالإسكندرية لحوم فاسده -ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، التحفظ على 300 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل مطعم وجبات بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز مالكة على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى. 
 
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مطعم غير مرخص للوجبات الجاهزة، بدائرة قسم شرطة كرموز، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل بيعها للمواطنين.
 
تم مداهمة المطعم وضبط مالكة وبتفتيشه عثر على  قدرها 300 ثلاثمائة كيلو جرام "لحوم- دواجن" معبأة غير مدون عليها أية بيانات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، وإنتهاء تاريخ صلاحية بعضها فى 1/6/2019 ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 

الاسكندريه

حمله تموين

نيابه كرموز

أمن الاسكندريه

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