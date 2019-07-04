البيت الأبيض يعترض على حكم بوقف احتجاز طالبى اللجوء السياسى لأمريكا لأجل غير مسمى

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اعترض البيت الأبيض، أمس،الأربعاء، على الحكم الصادر، أول أمس،الثلاثاء، عن إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية بوقف تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب والذي ينص على جواز احتجاز طالبي اللجوء السياسي للولايات المتحدة لأجل غير مسمى.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدثة الصحفية الجديدة باسم البيت الأبيض، ستيفانى جريشام، وصفت هذا الحكم بأنه يعتبر بمثابة "إعلان حرب على سيادة القانون في الولايات المتحدة" على حد قولها .

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الحكم القضائي ينص على أنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تمنح طالبي اللجوء السياسي - الذين تتوافر لديهم الشروط اللازمة لذلك - الحق في تجديد جلسة أمام القضاء للانصات إلى طلباتهم باللجوء للولايات المتحدة في غضون سبعة أيام من احتجازهم بشكل مبدئي، على ان تلزم الإدارة بالإفراج عنهم فورًا حالة عدم تحديد هذا الجلسة لهم خلال الفترة المشار إليها.

ومن المتوقع أن تقوم وزارة العدل الأمريكية بتقديم طعن بالاستئناف في الحكم الذي صدر، أول أمس،الثلاثاء، عن المحكمة الفيدرالية في مدينة سياتل ، فيما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هذا الحكم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة عمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.