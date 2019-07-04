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البورصة والمقاصة يقرا تعديلات جديدة على نظام الحسابات المجمعة

الخميس، 04 يوليه 2019 10:51 ص
البورصة والمقاصة يقرا تعديلات جديدة على نظام الحسابات المجمعة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بادخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة بهدف تسهيل تنفيذ الأوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الاوراق الماليه من الحسابات المجمعة الي الحسابات الأصلية .
 
ومن جانبه أوضح محمد فريد رئيس البورصة أن الوضع قبل التعديل كان يتطلب من مدير الاستثمار بالحجز اليدوي لكل عميل من الحسابات المجمعة في حالة الرغبة في البيع، بالإضافة للتوزيع اليدوي لحصيلة توزيع بيع الاوراق المالية لكل عميل على حدي من عملاء الحساب، بالإضافة لإيقاف بعض الاكواد نتيجة تغيير بيانات التعرف بهم أثناء الجلسة، مضيفا أن الضوابط السابقة قد أدت إلي تباطؤ الحسابات المجمعة مما تتطلب إدخال بعض التعديلات.
 
وأضاف أن التعديلات المقررة ضمت استحداث 3 طرق للتخصيص نتيجة البيع والشراء، بالإضافة إلي إمكانية التوزيع الآلي للعمليات من الحسابات المجمعة الى الحسابات المستفيدة مع إمكانية تعديل كمية أي عميل، مضيفا أن التعديلات تضمنت أيضا وضع ضوابط وإجراءات لحل مشكلة وقف الأكواد أثناء الجلسة جذريا.

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