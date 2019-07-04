البنك الأوربى: نقدم كل التسهيلات اللازمة لنجاح مشروع تطهير مصرف كتشنر

كتب على عبد الرحمن

التقى وفد وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، مع يورجن ريجتيريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، علي هامش زيارة الوفد الحالية الي العاصمة البريطانية لندن .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية ، وجهودها لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات، ورحب الوفد بمبادرة المدن الخضراء التي يقوم البنك الاوروبي بتنفيذها في عدد من المدن المصرية.

وأشاد يروجن ريجتيريك بمستوي التعاون القائم خلال الفترة الحالية مع وزارة التنمية المحلية ، وخاصة في مشروع تطهير مصرف كتشنر والذي يبلغ تمويله بمبلغ 79 مليون يورو والذي سيعود بالنفع علي 180 قرية بثلاث محافظات هي الغربية وكفر الشيخ والدقهلية ، حيث تم بحث الخطوات القادمة نحو إنشاء وحدتين مركزيتين للمشروع بمقر وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية بالإضافة إلى الوحدتين القائمتين حالياً في كفر الشيخ والغربية ، والخطوات الجارية لاختيار استشاري للمشروع والإجراءات الخاصة بالتمويل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة التي ستشرف عليها الوزارة.

وأكد يروجان ريجتيريك أن البنك سيقدم كل التسهيلات المطلوبة والممكنة لضمان نجاح المشروع.

وشدد وفد وزارة التنمية المحلية، علي اهتمامه بأن يتم الاستفادة من مشروع مصرف كيتشنر فى تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التى سيتم تنفيذ المشروع بها وبناء الكوادر بالوزارة التى ستتابع تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات فيما يخص المشروع أو مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وعرض النائب الاول لرئيس البنك الأهداف الخاصة للبنك من إنشاء المدن الخضراء وتمويل تحويل منظومة النقل والبنية التحتية بما يتناسب مع مفهوم المدن الخضراء هو أحد الأهداف التي يعمل عليها البنك حيث سيتم التركيز علي ٤ محافظات مصرية هي القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد .

وأكد الوفد حرصه علي نجاح هذه المبادرة التي تتلاقي مع أهداف وزارة التنمية المحلية والدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية ، مشيرا إلى إنشاء عدد من المدن المصرية الجديدة والتي تراعي تلك المبادرات التي يطلقها البنك.