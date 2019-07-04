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"البترول" تعلن تحقيق كشف بترولي بمنطقة أبورديس وحفر البئر الاستكشافى سدرى 23

الخميس، 04 يوليه 2019 11:01 ص
"البترول" تعلن تحقيق كشف بترولي بمنطقة أبورديس وحفر البئر الاستكشافى سدرى 23 صورة ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق شركة بترول بلاعيم ( بتروبل) كشفا بتروليا بمنطقة أبورديس سدرى ( بحقول سيناء ) وذلك بحفر البئر الاستكشافى سدرى 23 والنجاح فى الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسى 35 متراً من الصخور الرسوبية و65 متراً من الصخور الجيرية، وتم إكمال البئر ووضعه على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف .

وجاء ذلك في التقرير الذى تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل .

وأشار التقرير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل تحدياً جديداً للشركة فى ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957 والذى يُعد من أقدم الحقول الموجودة فى مصر، مشيراً إلى قيام الشركة بوضع خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومى حوالى 3 آلاف برميل زيت على الأقل وجارى دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكى .

وساعدت هذه النتائج الإيجابية للآبار الاستكشافية على تحفيز الشريك الأجنبى لزيادة ضخ استثمارات فى مناطق امتياز الشركة المختلفة.


البترول

الكشف البترولي

البئر الاستكشافى سدرى 23

البحث والاستكشاف

بترول بلاعيم ’ سيناء

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