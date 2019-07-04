سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 03:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الايكونومست: الانقسامات فى إدارة ترامب تعرقل السياسة الخارجية لواشنطن

الخميس، 04 يوليه 2019 01:53 م
الايكونومست: الانقسامات فى إدارة ترامب تعرقل السياسة الخارجية لواشنطن دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلطت مجلة "الإيكونومست" البريطانية على السياسة الخارجية التى ينتهجها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وقالت إن مواقفه من القضايا الكبرى مثل التوترات التجارية مع الصين، و"نووى" كوريا الشمالية، والوضع فى الشرق الأوسط، ربما تتسم بالتخبط حيث لم تسفر جميعها عن نتائج إيجابية حتى الآن، لافتة إلى وجود انقسامات كبيرة داخل إدارته لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى 2020. 
 
وتقول المجلة إن ترامب أصدر سلسلة من التعهدات الجريئة للسياسة الخارجية لفترة ولايته الأولى: بما في ذلك تحسين التجارة الأمريكية مع الصين ، والتعامل مع التهديدات النووية لكوريا الشمالية وإيران ، وإنهاء الحرب في أفغانستان ، وتهدئة الشرق الأوسط واستعادة النظام إلى حدود أمريكا الجنوبية. وقد أصبح واضحًا أن طموحاته في إبرام الصفقات لم تتحقق وفرصه للالتزام بأى من تلك التعهدات تتناقص يوما بعد يوم.
 
وفي اجتماع مع نظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين في أوساكا ، وافق على تمديد المفاوضات التجارية مع الصين - ولكن فقط بعد تقديم تنازلات ، بما فى ذلك عكس قراره بإدراج شركة Huawei ، وهى شركة اتصالات صينية تتهما إدارته بالتجسس.
 
كما تبنى الرئيس شي جين بينج لهجة عامة أقل تصالحية مما كان عليه قبل اجتماع الزعيمين السابق، فى العام الماضي في الأرجنتين.وارجحت "الأيكونومست"أن  احتمالات التوصل إلى تسوية كبيرة للصين تبدو بعيدة. كما بدت رحلة ترامب التى تلت القمة لاحقًا للقاء كيم جونج أون على خط المواجهة بين الكوريتين وكأنها محاولة لتحويل الانتباه عن هذا التراجع فى الموقف الأمريكى.
 
 
 

ترامب

الخارجية الامريكية

السياسة الامريكية الخارجية

سياسة ترامب الخارجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران: "المقاومة الفاعلة" ترياق لإنذارات دونالد ترامب

الخميس، 04 يوليه 2019 11:32 ص

رئيس بوليفيا: ترامب هو العدو الأول لنا وللإنسانية

الخميس، 04 يوليه 2019 10:47 ص

ترامب للمهاجرين: ابقوا فى بلادكم ما دامت مراكز الاحتجاز لدينا لا تعجبكم

الخميس، 04 يوليه 2019 09:28 ص

بالرغم من الشائعات.. جنيفر جارنر ليست مرشحة لتجسيد دور "ميلانيا ترامب"

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 ص

المعارضة القطرية تفضح تميم ورجاله.. "مباشر قطر" تكشف تورط الدوحة فى ضخ أموال لشراء ذمم مسئولى الانتخابات الأمريكية لإسقاط ترامب.. وتكشف قصة تحول حمد بن جاسم من موظف صغير إلى ملياردير عبر الرشاوى والفساد

الخميس، 04 يوليه 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة