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"الاعلاميين" تنظم مهرجانا رياضيا للوفود المرافقة لمنتخباتها فى "كان" 2019

الخميس، 04 يوليه 2019 10:50 ص
"الاعلاميين" تنظم مهرجانا رياضيا للوفود المرافقة لمنتخباتها فى "كان" 2019 الدكتور طارق سعدة
كتب محمد السيد

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تنظم  نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة مهرجانا رياضيا كرويا فى تمام السادسة مساء ،اليوم الخميس ،للوفود الاعلامية للدول العربية والأفريقية المرافقة لمنتخباتها في "كان" مصر 2019  بملاعب نادى الإعلاميين الرياضي  بمدينة السادس من أكتوبر.
 
وأكد خالد فتوح عضو مجلس ادارة النقابة ورئيس لجنة متابعة اداء الاعلام الرياضي أن المهرجان فرصة لتوطيد أواصر العلاقات الطيبة والتعاون المشترك بين اعلامي الدول العربية و الأفريقية ونقابة الاعلاميين المصرية ، وذلك على هامش بطولة الأمم الافريقية التى تحتضنها مصر حاليا .
 
وأضاف فتوح أن المهرجان يشمل مباراة فى كرة القدم الخماسية بين الوفود الاعلامية،مشيرا الى أن اليوم سيشهد حضور أعضاء لجنة متابعة الاعلام الرياضى والتى تضم رموز الإعلام الرياضي والتي ستشرف بنفسها علي الاحتفالية بعد أن بذلت مجهودا كبيرا في تجميع كل هذه الكوكبة من الإعلاميين العرب والأفارقة والتجهيز لخروج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بلجنة مراقبة الإعلام الرياضي.
 
 

نقابة الاعلاميين

طارق سعدة

كأس الأمم الافريقية

الاعلاميين

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