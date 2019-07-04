الاستثمار والنقل تبحثان تدعيم المشروعات الحيوية ودعم التعاون المشترك

كتب عبد الحليم سالم

عقد اليوم اجتماعا ضم وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل وذلك لبحث تدعيم المشروعات الخيرية وذات الأهمية بوزارة النقل وكذلك تدعيم التعاون بين الوزاراتين.

وقالت وزارة الاستثمار على موقعها الرسمى، إن الاجتماع تطرق إلى متابعة الآليات والإجراءات الخاصة بدفع عملية الاستثمار المشتركة الخاصة بكافة المشروعات الاستثمارية بوزارة النقل .

وتوفر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويلات أجنبية لعدد من مشروعات النقل عن طريق منح وقروض للارتقاء بالمنظومة، حيث دعمت الوزارة قطاع النقل والمواصلات العام الماضى من خلال توقيع 6 مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ودولة الصين.

وتهدف هذه المشروعات إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية، وخدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء.