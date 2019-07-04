سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 04:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاستثمار والنقل تبحثان تدعيم المشروعات الحيوية ودعم التعاون المشترك

الخميس، 04 يوليه 2019 03:12 م
الاستثمار والنقل تبحثان تدعيم المشروعات الحيوية ودعم التعاون المشترك قطار - ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اليوم اجتماعا ضم وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والنقل وذلك لبحث تدعيم المشروعات الخيرية وذات الأهمية بوزارة النقل وكذلك تدعيم التعاون بين الوزاراتين.

وقالت وزارة الاستثمار على موقعها الرسمى، إن الاجتماع تطرق إلى متابعة الآليات والإجراءات الخاصة بدفع عملية الاستثمار المشتركة الخاصة بكافة المشروعات الاستثمارية بوزارة النقل .

وتوفر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويلات أجنبية لعدد من مشروعات النقل عن طريق منح وقروض للارتقاء بالمنظومة، حيث دعمت الوزارة قطاع النقل والمواصلات العام الماضى من خلال توقيع 6 مشروعات بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، ودولة الصين.

وتهدف هذه المشروعات إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية للسكك الحديدية، وخدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتكامل شبكة الطرق في شبه جزيرة سيناء.


وزارة الاستثمار

وزارة النقل

السكك الحديدية

التعاون الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة