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الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الأضحى

الخميس، 04 يوليه 2019 04:16 م
الإمارات تعلن موعد إجازة عيد الأضحى عيد الاضحى المبارك
إيمان حنا

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أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، أن إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية ستبدأ من 9 أغسطس المقبل وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، وفقا لـ"البيان" الإماراتية.  

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن هذا التعميم استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والذي اعتمد في البند الخامس منه أجندة العطلات الرسمية لعام 2019م.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.


عيد الاضحى

اجازة الاضحى

الامارات

اجازة عيد الاضحى

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