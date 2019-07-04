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الإفتاء توضح حكم لبس المرأة للبنطلون.. فيديو

الخميس، 04 يوليه 2019 04:54 م
الإفتاء توضح حكم لبس المرأة للبنطلون.. فيديو الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، فى بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال إحدى المتابعات حول ارتداء البنطلون وجاء نصه :"هل هناك مشكلة للبنت أن ترتدى بنطال واسع غير ضيق او واصف أم الأفضل عباءة أو تنورة طويلة؟"

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الواجب على المرأة أو البنت إذا بلغت المحيض أن ترتدى ما يغطى كل جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين وشرط هذا أن يكون بثلاث صفات وهى "لا يصف ولا يكشف ولا يشف"، ولترتدى بعد ذلك ما تشاء.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه طالما تحققت هذه الشروط فى لبس المرأة فلتردى بعد ذلك ما تشاء من ملابس التى تختلف أنماطها باختلاف الأعراف والبلدان والثقافات، قائلاً:"ولبس البنطلون الواسع الذى لا يصف ليس فيه مانع شرعًا، وطبعا الأفضل العباءة والتنورة ولكن لبس البنطلون الواسع ليس حرام بل هو جائز شرعًا".


الافتاء

دار الافتاء

حكم لبس البنطلون للمراه

لبس المراه البنطلون

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