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الإعلام الحربى للجيش الليبى ينشر فيديو يبرز آثار قصف المليشيات للمدنيين

الخميس، 04 يوليه 2019 04:42 م
الإعلام الحربى للجيش الليبى ينشر فيديو يبرز آثار قصف المليشيات للمدنيين الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة

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نشر الإعلام الحربى التابع للجيش الليبى، الخميس، مقطع فيديو يبرز آثار القصف التركى والقطرى على عدد من سيارات المدنيين فى منطقة سيدى السائح.

 

وقال المكتب الإعلامى للجيش الليبى فى بيان له أن طائرات تركية وقطرية استهدفت عدد من السيارات المدنية بالقرب من منطقة سيدى السايح، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا فى استهداف للمدنيين وانتهاك حقوقهم.

 

واستهدفت المليشيات المسلحة فى طرابلس، أمس الأربعاء، عدد من المدنيين فى منطقة سيدى السائح جنوبى العاصمة الليبية.

 

وأكد الإعلام الحربى الليبى سقوط عدد من الضحايا جراء القصف العشوائى لمليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق فى ضواحى طرابلس.


الجيش الليبى

اخبار طرابلس

قصف مدنيين فى طرابلس

المليشيات المسلحه

حكومه الوفاق

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