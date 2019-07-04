الإحصاء: ارتفاع عدد الوحدات السكنية التى نفذتها الدولة لـ326 ألف وحدة

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئـة العامـة والإحصاء، أن إجمالى عـدد الوحدات السكنيـة التى نفذتها الدولة، بلغ 326.3 ألف وحـدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليـار جنيه، مقابل 317.2 ألف وحدة عام 2016/2017 باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 2.9% فى الوحدات، و 16.4% فى الاستثمارات.

وأوضح الجهاز، فى بيان له اليوم الخميس، من واقع بيانات نشرته السنوية حول الإسكان فى مصر خلال عام 2017 / 2018، أن الإسكان الإقتصادى، جاء فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 52.0% من إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال العام المشار إليه، تلاه الإسكـان المتوســط بعدد 118.5 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.3%، ثم الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 31 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.5%، وأخيرا الإسكان الفاخر بعدد 7.0 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 2.1% من الإجمالى العام عام 2017/2018 .

وعن الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام )، ذكر جهاز الإحصاء، أنه تم تنفيذ 105.1 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2017/2018 بنسبة 32.2% من الإجمالى العام، مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.4 ألف وحدة بنسبة 85.1%، تلاه الإسكان المتوسط بعدد 15 ألف وحدة بنسبة 14.3%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 508 وحدة بنسبة 0.5%، وأخيرا الإسكان منخفض التكاليف بعدد 142 وحدة بنسبة 0.1 % من إجمالى القطاعين.

وعلى مستوى المحافظات، جاءت محافظة الجيزة فى المرتبــة الأولى بعـدد 30.6 ألـف وحــدة بنسبـة 29.1%، تلاها محافظـة القاهرة بعدد 19.6 ألف وحدة بنسبة 18.7%، فيما جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 184 وحدة بنسبة 0.2% من إجمالى القطاعين "الحكومى، العام/الأعمال العام".

كما أشار الجهاز فى بيانه إلى الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص، موضحا أنه تم تنفيذ عدد 221.2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2017/2018 بنسبة 67.8% من الإجمالى العام للدولة، مقابل 216.6 ألف وحدة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء فى هذه الوحدات بعدد 103.4 ألف وحدة بنسبة 46.8%، تلاه الإسكان الإقتصادى بعدد 80.4 ألف وحدة بنسبة 36.3%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 30.4 ألف وحدة بنسبة 13.8%، وأخيرا الإسكان الفاخر بعدد 7.0 اًلاف وحدة بنسبة 3.1% من إجمالى القطاع الخاص.

فيما جاءت محافظــة المنوفية فـى المرتبــة الأولى بعدد 65.6 ألف وحدة بنسبة 29.7%، تلاها محافظة الجيزة بعدد 24.5 ألف وحدة بنسبة 11.1%، وفى المرتبة الأخيرة، جاءت محافظة الفيوم بعدد 426 وحدة بنسبة قدرها 0.2 % من إجمالى القطاع الخاص.

وفى السياق ذاته، تناولت بيانات النشرة الإحصائية، مشروع الإسكان الاجتماعى (المليون وحدة)، حيث أوضحت البيانات أن إجمالى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى (المليون وحدة )، بلغ 82.1 ألف وحدة عام 2017/2018 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 2.3 ألف وحدة بنسبة 2.8%، فيما نفذت مديريات الإسكان 10.1 ألف وحدة بنسبة 12.3%، ونفذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 69.7 ألف وحدة بنسبة 84.9%.

وأشارت البيانات إلى أن أكبر عدد وحدات منفذة فى هذا المشروع، يأتى بمحافظـة الجيزة بعدد 27.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.3% من إجمالى المنفذ خلال عام 2017/2018 فى مشروع الإسكان الاجتماعى، فى حين جاء أقل عدد وحدات منفذة، بمحافظة الوادى الجديد بعدد 48 وحــدة بنسبة 0.1% من الإجمالى.

أما مشروع دار مصر ( الإسكان المتوسط)، فبلغ عدد الوحدات المنفذة به، 13 ألف وحدة عام 2017 /2018، وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة، حيث بلغ 3.5 ألف وحـدة بنسبة 27.0%، وأقل عـدد وحدات بمدينة الشيخ زايد حيث بلغ 24 وحدة بنسبة 0.2% من الإجمالى.

وعن مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط)، ذكر جهاز الإحصاء أن عدد الوحدات المنفذة به خلال العام المشار إليه، بلغ 612 وحدة تم تنفيذها بمدينة توشكى، بينما بلغ عدد الوحدات الجارى تنفيذها، 51.5 ألف وحدة.

وأضاف الجهاز، أن أكبر عدد وحدات جارى تنفيذها فى هذا المشروع، يأتى بمدينة القاهرة الجديدة، ويبلغ 17.3 ألف وحدة بنسبة 33.6%، بينما يأتى أقل عدد وحدات، بمدينة غرب قنا، ويبلغ 720 وحدة بنسبة 1.4% من إجمالى الوحدات الجارى تنفيذها لعام 2017/2018.