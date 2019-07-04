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الأوقاف تحذر قيادات المحافظات من عدم نظافة أسطح المساجد

الخميس، 04 يوليه 2019 11:54 م
الأوقاف تحذر قيادات المحافظات من عدم نظافة أسطح المساجد وزارة الأوقاف ـ أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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كشف منشور صادر من مكتب وزير الأوقاف، جرى تبليغه لقيادات المحافظات ووكلاء الوزير من وجود تراكمات أو تخزين أى أى أشياء تضر بالمظهر الحضارى للمساجد والأحياء أعلى أسطح المساجد.

وحذر المنشور، قيادات الوزارة ومنتسبيها، من بقاء مخلفات فى محيط المساجد أو أى مكان فى محيط عمل الوزارة، مطالبا باتخاذ تدابير ووسائل النظافة وتمشيط محيط المساجد والدواخل والأسطح.

وتضمن المنشور، قرار بتشكيل لجان تفتيش على مساجد الجمهورية مستقلة ومن ديوان الوزارة تابعة للتفتيش العام وتفتيش المتابعة بمكتب الوزير، وكتابة تقارير ملاحظات يتم بموجبها معاقبة أى تقصير أو أى خلل بالمظهر الحضارى للمساجد والأحياء.

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وزاره الاوقاف

مساجد مصر

نظافة المساجد

المظهر الحضارى للمساجد

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