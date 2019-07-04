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الأنبا لوقا يترأس صلوات القداس بكنيسة العذراء والملاك رافائيل بشمال فرنسا

الخميس، 04 يوليه 2019 03:00 م
الأنبا لوقا يترأس صلوات القداس بكنيسة العذراء والملاك رافائيل بشمال فرنسا الأنبا لوقا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب فرنسا
كتبت سارة علام

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ترأس الأنبا لوقا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب فرنسا وجنيف بسويسرا، اليوم الخميس صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم والملاك رافائيل بمطرانية شمال فرنسا، وذلك فى إطار زيارة رعوية لكنائسها.

ويشاركه صلوات القداس الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشمال فرنسا وباريس وكهنة وشمامسة الكنيسة والشعب القبطى.

 الأنبا لوقا كان يعمل طبيبا قبل رهبنته ثم خدم في كينياوفي بلجيكا وفرنسا وسويسرا فى القطاع الفرنسى منها حيث يجيد اللغة الفرنسية، ثم رسم أسقفًا عامًا ليخدم كنائس جنوب فرنسا، ويضم إليها كنائس في جنيف بالقطاع الفرنسي بسويسرا، حيث تضم الدولة ناطقين باللغة الإيطالية تابعين لإيبراشية ميلانو، وناطقين بالألمانية وناطقين بالفرنسية.


 

 

الانبا لوقا

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الانبا لوقا واقباط سويسرا

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