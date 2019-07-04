الأمن الغذائى.. ضبط 17 طن أغذية مجهولة المصدر وفاسدة فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ،حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ومحاربة الغش التجارى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونجحت الحملات الأمنية في ضبط 39 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها "17.490 طن- 652 عبوة- 18135 قطعة" مواد غذائية متنوعة، كما تم ضبط 20 قضية فى مجال الغش غير غذائى، ضبط خلالها 3.001طن- 3757 قطعة- 935 عبوة " مواد غير غذائية.

وتم ضبط 639 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، وضبط 22 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها، وضبط خلالها 486 كيلو جرام و 60 كيلو جرام أسماك- 25 عبوة تونة، وضبط 20 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها عدد 500 عبوة سجائر، وتم ضبط "6" قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، وتم ضبط 9.066 طن أسمدة وأعلاف- 96 عبوة مبيدات، وضبط 4604 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر.