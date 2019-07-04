اعتقال 20 شخصًا فى الكونغو بعد منع السلطات التنقيب فى أحد المناجم

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أعلنت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن اعتقال 20 شخصًا على الأقل جنوب شرقي البلاد، اليوم الخميس، بعد احتجاجهم على قرار السلطات بمنع التنقيب على خامات النحاس والكوبالت في منجم تسيطر عليه شركة سويسرية.

وأكد نائب مفتش الشرطة في الكونغو الديمقراطية فيليمون ياف - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - أن الاعتقالات وقعت في مدينة "كولويزي" جنوبي البلاد.

وأوضحت الشبكة أن حوالي ألفين من عمال المناجم تظاهروا أمام مكتب حاكم كولويزي للمطالبة بتخصيص السلطات موقعاً لهم للتعدين، مشيرة إلى أن الشرطة فرقت أغلبهم واعتلقت البعض.

وأضافت إيه بي سي نيوز أن شرطة الكونغو الديمقراطية انتشرت صباح اليوم الخميس أمام المنجم لمنع عمال المناجم غير الشرعيين من الدخول للموقع.

وكان حوالي 43 شخصًا من عمال المناجم قد قتلوا منذ أيام في جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر انهيار أرضي بإقليم لوالابا جنوبي البلاد.