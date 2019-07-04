سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 08:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال 20 شخصًا فى الكونغو بعد منع السلطات التنقيب فى أحد المناجم

الخميس، 04 يوليه 2019 07:50 م
اعتقال 20 شخصًا فى الكونغو بعد منع السلطات التنقيب فى أحد المناجم شرطة الكونغو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن اعتقال 20 شخصًا على الأقل جنوب شرقي البلاد، اليوم الخميس، بعد احتجاجهم على قرار السلطات بمنع التنقيب على خامات النحاس والكوبالت في منجم تسيطر عليه شركة سويسرية.
 
وأكد نائب مفتش الشرطة في الكونغو الديمقراطية فيليمون ياف - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - أن الاعتقالات وقعت في مدينة "كولويزي" جنوبي البلاد.
 
وأوضحت الشبكة أن حوالي ألفين من عمال المناجم تظاهروا أمام مكتب حاكم كولويزي للمطالبة بتخصيص السلطات موقعاً لهم للتعدين، مشيرة إلى أن الشرطة فرقت أغلبهم واعتلقت البعض. 
 
وأضافت إيه بي سي نيوز أن شرطة الكونغو الديمقراطية انتشرت صباح اليوم الخميس أمام المنجم لمنع عمال المناجم غير الشرعيين من الدخول للموقع.
وكان حوالي 43 شخصًا من عمال المناجم قد قتلوا منذ أيام في جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر انهيار أرضي بإقليم لوالابا جنوبي البلاد.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

التنقيب

النحاس والكوبالت

منجم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

شاهد.. شرطة بكين توقف شاب أسكب المياه على مؤسس "بايدو" وتتهمه بافتعال مشكلة

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

لو هتخرج ولا مسافر فى "الويك إند".. اعرف توقعات حالة الطقس غدا بالمحافظات

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 44.35 مليار دولار فى نهاية يونيو

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

اتحاد المصرفيين العرب: التكنولوجيا وتطور الصناعة المصرفية يتطلب دعم إدارة المخاطر وتضافر الجهود

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

شكرى يوجه خمس رسائل للأشقاء الأفارقة حول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

جنوب أفريقيا ترصد 33 ألف يورو مكافأة لكل لاعب للفوز على مصر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد يواجه برشلونة 27 أكتوبر و1 مارس فى الدورى الإسبانى

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

لطلاب أولى ثانوى.. اعرف نسب النجاح بكل مادة فى نتيجة مايو × 10 معلومات

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة