اعتقال مربية إسرائيلية تعذب الأطفال وتجبرهم على أكل القيء فى حضانة بمنزلها

وكالات الأنباء

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مربية أطفال صغار، تدعى كرميل معودا (25 عاما)، بتهمة الاعتداء على أطفال رُضع فى حضانة بمنزلها فى منطقة "روش هعاين، حسبما ذكرت نقلا عن هيئة البث الإسرائيلى "مكان"

وذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بأن معودا قامت بضرب أطفال ترعاهم في حضانة داخل منزلها في عدة مناسبات.، أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بأن معودا قامت بضرب أطفال ترعاهم فى حضانة داخل منزلها فى عدة مناسبات.

واستدعيت للتحقيق معها فى قسم شرطة "روش هعاين"، وأوقفت على ذمة التحقيق، ويظهر فى شريط مصور ربط المذكورة أحد الأطفال، وفى حالات أخرى إطعامهم القيء!

كما كشفت كاميرات المراقبة الأمنية عن سلسلة من الإساءات التى ارتكبتها فى حق الأطفال الصغار، حيث ربط أحدهم إلى كرسى وضرب وسحب بشدة حتى سقط على الأرض ويداه مقيدتان خلف ظهره.