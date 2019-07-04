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اضبط مخالفة.. أسلاك مكشوفة بأعمدة الكهرباء تهدد حياة المواطنين بالغربية

الخميس، 04 يوليه 2019 01:45 م
اضبط مخالفة.. أسلاك مكشوفة بأعمدة الكهرباء تهدد حياة المواطنين بالغربية كابل كهرباء مكشوف
الغربية محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب وجود أسلاك كهرباء خارجة من أعمدة الكهرباء بشارع سكة طنطا أمام المقابر، وسط غياب تام لإدارة كهرباء زفتى .
 
وفى هذا الصدد قال عبد الرحمن يوسف أحد شباب المدينة لـ"اليوم السابع"، إن أعمدة الكهرباء المتواجدة بمدخل المدينة شارع سكة طنطا تشكل خطورة على أرواح المارة بسبب وجود أسلاك الكهرباء بدون غطاء، مضيفا: "فى فصل الشتاء سيحدث كارثة بسبب الأمطار وتلك الأسلاك التى ستصعق المارة".
 
وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بضرورة شن حملات صيانة على جميع أعمدة المدينة بجانب أعمال الرصف، حفاظا على أرواح المواطنين.
 
أعمدة كهرباء تهدد حياة الأهالي .
أعمدة كهرباء تهدد حياة الأهالي 

أعمدة كهرباء تهدد حياة الأهالي
أعمدة كهرباء تهدد حياة الأهالي

أعمدة كهرباء تهدد حياة أهالي زفتي
أعمدة كهرباء تهدد حياة أهالي زفتي

 


أعمدة كهرباء

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محافظ الغربية

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