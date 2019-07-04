سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 01:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: 45% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

الخميس، 04 يوليه 2019 11:32 ص
استطلاع: 45% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب ترامب
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف استطلاع للرأى النقاب عن أن 45% من الأمريكيين يرون أنه يتعين عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية - على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن أقل من نصف الأمريكيين بقليل يقولون إنه يجب عزل ترامب، فى الوقت الذى يواصل فيه النواب الديمقراطيون جهودهم للاستفادة من صلاحياتهم للرقابة على البيت الأبيض، فبحسب الاستطلاع، فإن 45% من الأمريكيين يقولون إنه يجب عزل ترامب، فيما يرى 53% أنه لا يتعين عزله .

وأشارت ذا هيل إلى أن نتائج الاستطلاع انقسمت على أسس حزبية، إذ أن 7% فقط من الجمهوريين، إلى جانب 46% من المستقلين و81% من الديمقراطيين رأوا أنه يجب عزل الرئيس الأمريكى.

وعلى الرغم من أن نتائج الاستطلاع أظهرت وجود أغلبية معارضة لعزل ترامب، إلا أنها كشفت أن نسبة تأييد الإطاحة بترامب تفوق نسبة تأييد عزل الرئيسين الأمريكيين الأسبقين بيل كلينتون، على خلفية فضيحة علاقته بمونيكا لوينسكى، وريتشارد نيكسون، على خلفية قضية التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطى المنافس، التى عُرفت بفضيحة (ووتر جيت).

 


ترامب

عزل ترامب

امريكا

الرئيس الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3نهائيات مبكرة تشعل ثمن نهائى كأمم الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

مفارقات غريبة فى الدور الأول بأمم إفريقيا.. المغرب تحصد 9 نقاط بهدفين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة