استطلاع: 45% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

واشنطن (أ ش أ)

كشف استطلاع للرأى النقاب عن أن 45% من الأمريكيين يرون أنه يتعين عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب .

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية - على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن أقل من نصف الأمريكيين بقليل يقولون إنه يجب عزل ترامب، فى الوقت الذى يواصل فيه النواب الديمقراطيون جهودهم للاستفادة من صلاحياتهم للرقابة على البيت الأبيض، فبحسب الاستطلاع، فإن 45% من الأمريكيين يقولون إنه يجب عزل ترامب، فيما يرى 53% أنه لا يتعين عزله .

وأشارت ذا هيل إلى أن نتائج الاستطلاع انقسمت على أسس حزبية، إذ أن 7% فقط من الجمهوريين، إلى جانب 46% من المستقلين و81% من الديمقراطيين رأوا أنه يجب عزل الرئيس الأمريكى.

وعلى الرغم من أن نتائج الاستطلاع أظهرت وجود أغلبية معارضة لعزل ترامب، إلا أنها كشفت أن نسبة تأييد الإطاحة بترامب تفوق نسبة تأييد عزل الرئيسين الأمريكيين الأسبقين بيل كلينتون، على خلفية فضيحة علاقته بمونيكا لوينسكى، وريتشارد نيكسون، على خلفية قضية التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطى المنافس، التى عُرفت بفضيحة (ووتر جيت).