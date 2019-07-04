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ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والعقارات

الخميس، 04 يوليه 2019 09:42 ص
ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى التأمين والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.99 نقطة ليصل إلى مستوى 2668.03 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 31 مليون سهم محققة ما قيمته 36.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 593 صفقة لـ26 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 11 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
وارتفع قطاعى التأمين والعقارات ببورصة دبى بنسبة نمو 1.19%، 0.40%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.04%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.73%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين،سلامة بنسبة 1.70%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم العربية للطيران بنسبة 1.87%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.23%.

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