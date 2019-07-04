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ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4 ملايين طن.. والبطاطس تحتل المركز الثانى

الخميس، 04 يوليه 2019 06:42 م
ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ4 ملايين طن.. والبطاطس تحتل المركز الثانى بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 مليون طن حتى خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 3 يوليو الجارى.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن الصادرات بلغت 4 مليون و95 ألف و806 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 415 ألف و134 طن عن نفس المدة من العام الماضى وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأضاف تقرير الحجر الزراعى، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و750 ألف و900 طن، بالإضافة إلى تصدير 693 ألف و535 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 368 ألف و114 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 74 ألف و975 طن، فى حين احتلت الفراولة على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 24 ألف و 598 طن.

واحتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 22 الف و185 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 12 ألف و535 طن، تليها فى المركز الثامن الجوافة بإجمالى 5864 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 3202 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 4979 طن للفلفل و5341 طن للخيار.

وأشادت وزارة الزراعة، بجهود الحجر الزراعى وممثلى مكاتب التمثيل التجارى بسفاراتنا فى الخارج والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من أجل زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة امام المنتجات المصرية وطالب باستمرار الجهود لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق التى تم فتحها وقال ان زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى.


الصادرات الزراعيه

البطاطس

الموالح

المنتجات الزراعيه

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