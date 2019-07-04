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ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد غرب الهند إلى 16 قتيلا

الخميس، 04 يوليه 2019 10:34 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد غرب الهند إلى 16 قتيلا أمطار فى الهند ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد فى غرب الهند إلى 16 قتيلًا، بعد أن تمكن عمال الإنقاذ من العثور على جثتين لشخصين آخرين خلال مواصلة أعمال البحث.

وأوضحت السلطات -وفقا لما ذكرته صحيفة "هندستان تايمز" الهندية- أنه لا يزال هناك 7 أشخاص مفقودين، وأن انهيار سد تيوارى بمنطقة راتناجيرى التابعة لولاية مهاراشترا أسفر عن تدمير عشرات المنازل.

وشارك فريقان من القوات الوطنية الهندية للاستجابة للأزمات فى عمليات البحث والإنقاذ بالتعاون مع أفراد الشرطة المحلية والمتطوعين.

وأعلن الوزير الأول لولاية مهاراشترا، ديفيندرا فادنافيس عن إجراء تحقيق فى انهيار سد تيوارى، إذ سيتولى فريق تحقيق خاص هذه المهمة.

يُشار إلى أن سد تيوارى تم تشييده منذ ما يقرب من 14 عامًا، وانهار أمس الأول الثلاثاء، بفعل الفيضانات، إذ يجلب موسم الرياح الموسمية فى الهند أمطارًا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر تتسبب فى فيضانات وانهيار المبانى حيث إن الأمطار تضعف أسس الهياكل سيئة البناء.

 


الهند

انهيار سد

انهيار سد فى الهند

امطار غزيره فى الهند

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