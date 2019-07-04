ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والتأمين

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.85% رابحاً 12.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1511.20 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والتأمين والفنادق والسياحة.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 7.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 50.30% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.44%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 14.78% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.33%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 8.07% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق والخليج بنسبة 0.47%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.49% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.22% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 2.86%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.