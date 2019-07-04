اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو ورابطة العالم الاسلامى لمكافحة التطرف

كتب إسماعيل رفعت

انطلاق أعمال اجتماع اللجنة المشتركة بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامى فى الرباط

انطلقت اليوم فى مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمدينة الرباط فى المملكة المغربية، أعمال اللجن المشتركة بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها فى مكة المكرمة، برئاسة كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام للرابطة، وبحضورعدد من المسؤولين عن مختلف الإدارات والقطاعات المتخصصة فى الإيسيسكو والرابطة.

وفى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، ألقى كل من المدير العام للإيسيسكو والأمين لعام لرابطة العالم الإسلامى كلمة أكدا فيها على أهمية الاجتماع، والاستعداد للتعاون لخدمة الأهداف المشتركة والنهوض بالعمل الإسلامى المشترك، وإبراز القيم الإسلامية النبيلة والتعريف بها، والمساهمة فى نشر السلم والمحبة والإخاء فى أطار تفعيل وثيقة مكة المكرمة .

وفى ختام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، تم التوقيع على اتفاقية التعاون والشراكة بين الإيسيسكو والرابطة، وكذلك التوقيع على برنامج التعاون المشترك للسنوات 2020-2022م.

بعد ذلك شرع المسؤولون والخبراء ممثلو الإيسيسكو والرابطة فى دراسة سبل تنفيذ أنشطة التعاون فى عدد من المجالات ذات الصلة بنشر الفهم الصحيح للإسلام وقيمه السامية، ومكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات، والاحتفاء بأعلام الحضارة الإسلامية والتعريف بإسهاماتهم فى بناء الحضارة الإنسانية، والعناية بالعمل الإنسانى التطوعي، وخاصة لفائدة المرأة والطفل والشباب، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال فى مناهجها التعليمية، وتعزيز دور الإعلام والاتصال فى نشر السلام والوسطية والتسامح، وتعزيز حضور الثقافة الإسلامية فى المشهد الثقافى الدولي، ودعم العمل الثقافى والتربوى للمسلمين خارج العالم الإسلامي.

يذكر أن رابطة العالم الإسلامى هى منظمة إسلامية عالمية جامعة مقرها مكة المكرمة، وتُعنىٰ بإيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية، ومد جسور التعاون الإسلامى والإنسانى مع الجميع. وأنشئت الرابطة بموجب قرار صدر عن المؤتمرالإسلامى العام الذى عقـد فى مكة المكرمة يوم 18 من مايو 1962م . ومن بين أهدافها التعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة وفق ما جاء فى القرآن الكريم والسنة المطهرة.، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال فى وعى الأمة المسلمة، وبذل الجهود الممكنة فى علاج وحل قضايا الأمة المسلمة، ودفع عوامل النزاع والشقاق، والعناية بالتواصل الحضارى ونشر ثقافة الحوار، والاهتمام بالأقليات المسلمة وقضاياها، والتواصل معها لعلاج المشكلات التى تواجهها فى حدود دساتير وأنظمة الدول التى يوجدون فيها.

ومن جهة اخرى تم صباح اليوم فى مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامى التى يوجد مقرها فى مكة المكرمة، وذلك فى ختام الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المشتركة الذى انطلقت أعماله اليوم وتستمر إلى غاية يوم 7 من شهر يوليوز الجاري.

ووقع الاتفاقية عن الإيسيسكو مديرها العام، الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن الرابطة أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى .وتنص الاتفاقية على التعاون بين المؤسستين فى تنظيم مؤتمرات وندوات ومنتديات واجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية وبرامج مشتركة، فى عدد من المجالات ذات الصلة بنشر الفهم الصحيح للإسلام وقيمه السامية، ومكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية، وتعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات، والاحتفاء بأعلام الحضارة الإسلامية والتعريف بإسهاماتهم فى بناء الحضارة الإنسانية، والعناية بالعمل الإنسانى التطوعي، وخاصة لفائدة المرأة والطفل والشباب، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإبراز قيم الوسطية والاعتدال فى مناهجها التعليمية، وتعزيز دور الإعلام والاتصال فى نشر السلام والوسطية والتسامح، وتعزيز حضور الثقافة الإسلامية فى المشهد الثقافى الدولي، ودعم العمل الثقافى والتربوى للمسلمين خارج العالم الإسلامي.

وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتخطيط والتنفيذ والتقييم فى إطار مضامين هذه الاتفاقية، وتقوم بإعداد برنامج سنوى مفصل للتعاون المشترك، يتضمن مشروعات وأنشطة محددة، وآليات تنفيذها، والتزامات كل طرف.

كما اتفق الطرفان على تبادل ما يصدر عن كل منهما من مطبوعات ودراسات ودوريات وغيرها من وسائل النشر فى المجلات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعوات لحضور فعاليات البرامج والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.



اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو ورابطة العالم الاسلامى (1)



اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو ورابطة العالم الاسلامى (2)



اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو ورابطة العالم الاسلامى (3)