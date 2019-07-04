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إنقاذ 34 عاملا من عمق 1000 متر تحت سطح الأرض بكندا

الخميس، 04 يوليه 2019 08:20 ص
إنقاذ 34 عاملا من عمق 1000 متر تحت سطح الأرض بكندا منجم ـ صورة أرشيفية
أوتاوا (أ ش أ)

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أعلنت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس، اليوم الخميس، إنقاذ 34 من عمالها كانوا عالقين على عمق ألف متر تحت سطح الأرض فى أحد مناجمها بمقاطعة ساسكاتشوان وسط البلاد.

وذكر متحدث باسم الشركة ـ فى تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية ـ أنه تم إنقاذ العمال العالقين فى المنجم لأكثر من 24 ساعة إثر تعطل مصعد كانوا يحاولون صيانته، باستخدام مصعد إضافى جرى تركيبه بهدف إخراجهم إلى السطح.

وكانت شركة "نوتريان" الكندية المنتجة للبوتاس أعلنت أمس الأربعاء، أن 34 من عمّالها عالقون منذ 24 ساعة فى أحد مناجمها على عمق ألف متر تحت سطح الأرض إثر تعطّل مصعد كانوا يحاولون صيانته، مشيرة إلى أنّهم بأمان وسيتم إخراجهم فور إصلاح المصعد.

 


انقاذ عمال من منجم

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انقاذ عمال عالقين بكندا

كندا

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