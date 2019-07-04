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الخميس، 04 يوليه 2019 04:06 م
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إنتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها بالفيوم

الخميس، 04 يوليه 2019 03:27 م
إنتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها بالفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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أقدمت ربة منزل في التاسعة والعشرين من عمرها، تقيم بمنزل زوجها بقرية سيلا بمحافظة الفيوم، علي الانتحار بتناول مادة سامة، أزهقت روحها في الحال بسبب الخلافات المستمرة مع زوجها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولنت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقي اخطارا من مستشفي الفيوم العام بوصول "أج ع" 29 سنة،، وبالإنتقال والفحص، وسؤال كل من زوجها "محمد ف س" 31 سنة "فلاح"، ووالدها، قرروا تناول المتوفية مبيد حشري أزهق روحها بسبب خلافاتها مع زوجها، مؤكدين أنها حاولت الإنتحار أكثر من مرة،، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3814 لسة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

 

 

 
 
 

 


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