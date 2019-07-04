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الخميس، 04 يوليه 2019 08:46 م
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إعدام 91 كيلوجرام مواد غذائية وتحرير 12 مخالفة خلال حملة على المنشآت السياحية بمطروح

الخميس، 04 يوليه 2019 07:46 م
إعدام 91 كيلوجرام مواد غذائية وتحرير 12 مخالفة خلال حملة على المنشآت السياحية بمطروح لحوم فاسدة - ارشيفية
مطروح – حسن مشالى

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شنت الإدارة العامة السياحة والمصايف بمطروح، حملة تفتيشية، على المنشآت السياحية والمطاعم، بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين ومجلس المدينة  والحماية المدنية والطب البيطري والبيئة والقوى العاملة، للتأكد من سلامة المعروض من الأغذية ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية حفاظا على صحة المواطنين.

 

وأسفرت الحملة عن  تحرير 12 محضر وإنذار 3 منشآت بالغلق وإعدام 91 كيلوجرام من المواد غذائية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

من جانبه، أشاد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بمجهود اللجان التفتيشية، ووجه بضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور على المنشآت السياحية  والأسواق، للتأكد من سلامة المعروض من السلع والالتزام بكافة المعايير والشروط الصحية حرصا على الصحة العامة.


محافظة مطروح

المنشآت السياحية

اعدام مواد غذائية

محافظ مطروح

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