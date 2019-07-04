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إصلاح هبوط أرضى بسبب الصرف الصحى وسط الإسكندرية

الخميس، 04 يوليه 2019 11:24 ص
إصلاح هبوط أرضى بسبب الصرف الصحى وسط الإسكندرية هبوط ارضى بالاسكندريه
الاسكندرية جاكلين منير

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قامت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، بإصلاح الهبوط الأرض بشارع حسين فهمى أمام مديرية الطب البيطرى بحضور مسئولى منطقة وسط للصرف الصحى.
 
وتبين  بالمعاينة أن الهبوط الكائن يخص شركة الصرف الصحى وسوف يتم البدء فى إصلاحه ليلا بعد منتصف الليل، بعد استخراج التصريح اللازم من إدارة المرور.
 
من جهة أخرى قام الحى برفع القمامة بشارع عبد المطلب بنادى الصيد استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك فى إطار الاستجابة العاجلة والسريعة لشكاوى المواطنين، ووفقا لتوجيهات اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط بالاستجابة للشكوى الواردة بالتضرر من تراكم القمامة بمنطقة نادى الصيد، بالإضافة إلى المطالبة بوضع كونتر حديدى بالمنطقة.
 
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الاسكندرية

حى وسط

هبوط ارضى

الصرف الصحى

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