إصابة 28 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا سوهاج الصحراوى

كتب وائل محمد

شهد الطريق الصحراوى الغربى سوهاج – قنا حادث انقلاب أتوبيس نتيجة اختلال عجلة القيادة، ونتج عن الحادث إصابة 28 شخصا، وتم نقلهم جميعا لمستشفيات محافظة قنا وسوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق الصحراوى الغربى اتجاه قنا، ونتج عن الحادث 28 مصابا 22 تم نقلهم بسيارات قنا و6 مصابين تم نقلهم بسيارات سوهاج إلى مستشفى قنا العام.

ورفعت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن قنا وسوهاج، درجة استعدادهما، وكذلك مديرتى الصحة بالمحافظتين، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى، وتم الدفع بكل الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قنا المختلفة لتلقى العلاج اللازم، وتكثف قوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور جهودها لرفع أثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عقب توقفها جزئيا.