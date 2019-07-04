إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بكفر سعد بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بدمياط، برئاسة المهندس إبراهيم حسن، حملة مكبرة لإزالة التعديات استهدفت عددا من المناطق بنطاق مركز كفر سعد.

أسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعدى على أراضى زراعية بجمعية عزبة العرب بإجمالى مساحة 8980 متر، كما تم خلال الحملة أيضا تنفيذ عدد 3 قرارا إزالة لمنشأتين ذات خطر داهم بإجمالى مساحة 300 متر بقرية العباسية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدى لكافة المخالفات وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة للمبانى والمنشآت الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة حفاظا على سلامة المواطنين.