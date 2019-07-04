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إخلاء طائرة من الركاب فى جزر الكنارى بعد ترك طفل رسالة "هناك قنبلة".. فيديو

الخميس، 04 يوليه 2019 04:46 م
إخلاء طائرة من الركاب فى جزر الكنارى بعد ترك طفل رسالة "هناك قنبلة".. فيديو الطائرة
كتب محمد جمال

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تسببت مزحة "بريئة" من طفل يبلغ من العمر 11 عاما بذعر هائل بين ركاب طائرة فى جزر الكنارى، ما دفع إلى إخلائها فورا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن صحيفة الديلى ميل البريطانية.

 

وترك طفل رسالة كتب فيها "هناك قنبلة (جهاز تفجير يحتوى على جلسرين) على متن الطائرة"، مذيلة بتوقيع "إرهابي"، فما كان من الطيّار إلا أن استجاب للرسالة على الفور، وأخلى الطائرة، من طراز فويليج، وعلى متنها 180 راكبا، قبيل إقلاعها بدقائق.

 

والتقطت كاميرات المراقبة مشهد الركاب المذعورين وهم يغادرون الطائرة عبر مدرج المطار إلى مكان آمن بعيدا عن الطائرة، بينما هرع رجال الشرطة وفرق الإطفاء نحو الطائرة. وصرح أحد الركاب أنهم كانوا يستعدون للإقلاع، حينما وجد أحد المسافرين هذه الرسالة بخط اليد وهو يطوى مائدته، وأعطاها للمضيفة التى أوصلتها للطيار، الذى اتخذ بدوره كافة الإجراءات المتبعة فى هذه الحالات.

 

وتمكن الضباط من معرفة الجاني، وهو طفل فى الحادية عشرة من عمره، وقابلوا والديه، وقال الطفل فيما بعد إنها كانت "مجرد مزحة"، ومن غير المعروف ما إذا كان الطفل سيتعرض للمساءلة وربما للمحاكمة أو تغريم أبويه، لكن أى بالغ بمكانه، كان سيواجه السجن بكل تأكيد.


جزر الكنارى

تفجير

إخلاء طائرة

قنبلة

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