إحالة 10 متهمين من عائلة واحدة بأوسيم للجنايات لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، 10 متهمين إلى محكمة الجنايات بينهم 3 متهمين محبوسين و 7 هاربين، على خلفية اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

جاء أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية، واكتمال أدلة الثبوت فى الواقعة ومن بينها تقارير المعملين الجنائى والكيماوية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين فى القضية مارسوا نشاط غير مشروع حيث تاجروا فى المواد المخدرة بقرية الزيدية بمركز أوسيم بشمال محافظ الجيزة، وحازوا أسلحة ونارية غير مرخصة، فى سبيل تأمين تلك التجارة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تورط 10 متهمين من عائلة واحدة فى ذلك النشاط، وبعد صدور اذن من النيابة العامة خرجت قوة أمنية تمكنت من ضبط 3 من المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية.