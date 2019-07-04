"أمانة الإفتاء العالمية" تصدر العدد الثالث من نشرة "جسور"

كتب لؤى على

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، اليوم الخميس، العدد الثالث من النشرة الشهرية الناطقة بلسان الأمانة "جسور"، واحتوى العدد موضوعات متنوعة تطوف على المشهد الإفتائى فى العالم، ويسوق كثيرًا من المعلومات والقضايا والإشكاليات الخاصة بعالم الفتوى.

جاءت الافتتاحية التى يكتبها الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، حول قصة وأسباب نجاح الأمانة، حيث ربط بين مجال الإفتاء والتحديات التى تواجه واقع العالم اليوم والذى تحتاج معه أمتنا إلى نظرة صحيحة ورؤية واعية، مفصلًا كيفية تفعيل الدور الحضارى للمسلمين من خلال مجال الإفتاء والفتوى وكيف نجحت "الأمانة العامة" فى الإحاطة بهذا الدور.

وكان موضوع الغلاف بعنوان "تجارة الحلال .. اقتصاد يتحرك بالمليارات وفوضى الجهات المصدرة يؤرق الجاليات" حيث تناول الموضع طرحًا مفصلًا لقضية "منتجات الحلال" وفوضى الجهات المصدرة إضافة إلى حجم المعاناة التى تواجهها الأقليات المسلمة فى الغرب فى هذا الشأن، وحجم سوق الحلال وتوقعات وصوله إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2030.

ووفقًا لاستراتيجية "جسور" فقد أطل العدد الثالث ببروفايل متميز عن القاضى المفتى الشيخ "بخيت المطيعي" ومنهجه الإفتائى الذى دافع عن الإسلام وتصدى لمشكلات عصره وكان أعلم أهل جيله بدقائق "الفقه الحنفي".

كذلك تناول العدد - مسألة تولى المرأة للمناصب القيادية – طارحًا رؤية دار الإفتاء المصرية فى القضية التى ما زالت مثار جدل ومناقشات عديدة فى الآونة الأخيرة، حيث ظهر العديد من الرافضين لتولى المرأة للمناصب القيادية مستندين فى ذلك إلى أنها لا تصلح للقيادة لضعفها ولتنافى ذلك مع القوامة، وهو الأمر الذى حسمته دار الإفتاء المصرية فى فتواها التى فصَّلت كيف راعت الفتوى مقاصد الشريعة فى هذا الأمر.

كما استعرض العدد تحليلًا مهمًّا لـ"المؤشر العالمى للفتوى" سلط الضوء فيه على خطورة الرسوم الكاريكاتيرية التى تحتوى على فتاوى أو تناولتها.

كما اشتمل العدد على العديد من الموضوعات ضمن أبوابه المختلفة، حيث تحدث باب تطوير المؤسسات الإفتائية عن تطوير الهيكل التنظيمى فى المؤسسات الإفتائية (الحلقة الأولى)، واستعرض باب "رؤى فقهية" الخلاف الفقهى ورفع المشقة عن زوار البيت الحرام فى "رمى الجمرات".

وباب فتوى أسهمت فى حل مشكلة حيث تناول الباب مسألة نقل الأعضاء البشرية وزراعتها، فضلًا عن باب عالم الإفتاء الذى يقدم جولة فى أخبار المؤسسات الدينية الإفتائية المختلفة.

جدير بالذكر أن نشرة "جسور" هى نشرة تصدر عن "الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم" بشكل دورى أول كل شهر هجرى، وتضم أبوابًا وموضوعات متنوعة تهم العاملين فى مجال الإفتاء، وتسهم فى إطلاع العاملين فى مجال الإفتاء على كل المستحدثات والإشكاليات الفقهية ومتغيرات العصر، حتى يكون القائم بالإفتاء قادرًا على إدراك الواقع وإنزال الحكم عليه بصورة صحيحة.