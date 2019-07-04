أسهم أوروبا تصعد بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة وتفاؤل بشأن التجارة

رويترز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لسادس جلسة على التوالى إذ أقبل المستثمرون على الشراء بفضل مؤشرات على عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مسارها إضافة إلى توقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة وهو ما دعم المعنويات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1% وزاد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.2 % بعد يوم من تسجيل المؤشرين مستويين مرتفعين جديدين للعام الحالى بفعل آمال بشأن التزام كريستين لاجارد، المرشحة لتولى منصب رئيسة البنك المركزى الأوروبي، بالسياسة النقدية الميسرة للبنك.

وتصدرت أسهم قطاعى السيارات والتكنولوجيا الشديدة التأثر بالتجارة موجة الصعود بين القطاعات الأوروبية بفضل أنباء عن أن كبار الممثلين للصين والولايات المتحدة فى المحادثات التجارية يرتبون لاستئناف المحادثات فى الأسبوع المقبل.

كما تلقى قطاع السيارات دعما بفعل ارتفاع أسهم فاليو بعدما صرح مارك فريكو الرئيس التنفيذى لشركة مكونات السيارات الفرنسية لرويترز أن الشركة فازت بطلبيات بقيمة 500 مليون يورو (564 مليون دولار) لمنتجاتها من حساسات السيارات "ليدار".

وتصدر سهم مجموعة الهندسة الفنلندية ميتسو المؤشر ستوكس 600 بعدما زاد بأكثر من 6% بعد إعلان الشركة أنها ستدمج أوتوتيك مع وحدتها الرئيسية للمعادن لإنشاء شركة هندسية أكبر تخدم صناعات المعادن والفلزات.

وزاد سهم شركة الإضاءة الألمانية أوسرام 4.3 % مواصلا مكاسبه بعدما ارتفع بنسبة تجاوزت 10% أمس الأربعاء بعد أن أكدت الشركة تلقيها عرض استحواذ مقابل 3.4 مليار يورو (3.84 مليار دولار) من باين آند كارلايل.

وسجل المؤشر الإيطالى أعلى مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر القطاع المصرفى بنحو 2% بعدما سحبت المفوضية الأوروبية تهديدها باتخاذ إجراء عقابى ضد إيطاليا.