سوبر كورة
Ads
الخميس، 04 يوليه 2019 01:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تصعد بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة وتفاؤل بشأن التجارة

الخميس، 04 يوليه 2019 12:42 م
أسهم أوروبا تصعد بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة وتفاؤل بشأن التجارة مؤشر ارتفاع -ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس لسادس جلسة على التوالى إذ أقبل المستثمرون على الشراء بفضل مؤشرات على عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى مسارها إضافة إلى توقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة وهو ما دعم المعنويات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1% وزاد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 0.2 % بعد يوم من تسجيل المؤشرين مستويين مرتفعين جديدين للعام الحالى بفعل آمال بشأن التزام كريستين لاجارد، المرشحة لتولى منصب رئيسة البنك المركزى الأوروبي، بالسياسة النقدية الميسرة للبنك.

وتصدرت أسهم قطاعى السيارات والتكنولوجيا الشديدة التأثر بالتجارة موجة الصعود بين القطاعات الأوروبية بفضل أنباء عن أن كبار الممثلين للصين والولايات المتحدة فى المحادثات التجارية يرتبون لاستئناف المحادثات فى الأسبوع المقبل.

كما تلقى قطاع السيارات دعما بفعل ارتفاع أسهم فاليو بعدما صرح مارك فريكو الرئيس التنفيذى لشركة مكونات السيارات الفرنسية لرويترز أن الشركة فازت بطلبيات بقيمة 500 مليون يورو (564 مليون دولار) لمنتجاتها من حساسات السيارات "ليدار".

وتصدر سهم مجموعة الهندسة الفنلندية ميتسو المؤشر ستوكس 600 بعدما زاد بأكثر من 6% بعد إعلان الشركة أنها ستدمج أوتوتيك مع وحدتها الرئيسية للمعادن لإنشاء شركة هندسية أكبر تخدم صناعات المعادن والفلزات.

وزاد سهم شركة الإضاءة الألمانية أوسرام 4.3 % مواصلا مكاسبه بعدما ارتفع بنسبة تجاوزت 10% أمس الأربعاء بعد أن أكدت الشركة تلقيها عرض استحواذ مقابل 3.4 مليار يورو (3.84 مليار دولار) من باين آند كارلايل.

وسجل المؤشر الإيطالى أعلى مستوى خلال شهرين وزاد مؤشر القطاع المصرفى بنحو 2% بعدما سحبت المفوضية الأوروبية تهديدها باتخاذ إجراء عقابى ضد إيطاليا.


أسهم أوروبا

البنوك المركزية

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

قائد منتخب المغرب: مصر فعلت كل شىء لنجاح امم افريقيا 2019 والملاعب رائعة

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

3 نهائيات مبكرة تشعل دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.. مصر تواجه جنوب أفريقيا بذكريات 98.. نيجيريا تسعى للثأر من الكاميرون بعد خسارة النهائيات الثلاثة.. وغانا تستهدف تكرار سيناريو 65 أمام تونس بالإسماعيلية

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

البحوث الفلكية: عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس فلكيًا

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

غداً طقس معتدل شمالا شديد الحرارة على جنوب الصعيد..والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

فيديو.. نانسى عجرم تنتقد سلطات لبنان: "عيب عليكن.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار"

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

لامبارد مديراً فنياً لنادى تشيلسي لمدة 3 سنوات

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

وفاة شقيقة محافظ البنك المركزى.. وصلاة الجنازة ظهرا من مسجد مصطفى محمود

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

صور.. أغرب 4 كواكب اكتشفها علماء الفلك حتى الآن

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

تعرف على تفاصيل خلاف الموسيقار محمد الموجى مع كوكب الشرق أم كلثوم

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

المنظمات الحقوقية تُعرى أردوغان أمام المجتمع الدولى.. فضائح السلطان التركى بمجلس حقوق الإنسان.. اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألف.. وإغلاق 200 وسيلة إعلامية و 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية.. وملاحقة 600 صحفى

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

بسبب الزمالك.. عواد يبلغ الإسماعيلى بعدم العودة للتدريبات

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

"شعبة الخضار والفاكهة": زيادة فى معروض السلع بالأسواق و50 % انخفاضا بالأسعار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة