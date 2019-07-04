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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-7-2019

الخميس، 04 يوليه 2019 09:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-7-2019 البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 4-7-2019.

 

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مجموعة عامر القابضة، حديد عز، مجموعة بورتو القابضة، أسمنت سيناء، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى.
 

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

 

 وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- مجموعة بورتو القابضة بسعر إغلاق 0.735 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%
 
 
- مجموعة عامر القابضة بسعر إغلاق 0.712 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.11%
 
 
- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%
 
 
- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.403 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.54%
 
 
- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.99%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- حديد عز بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.90%
 
 
- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.55%
 
 
 - يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 3.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.93%
 
 
 
- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 6.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%
 
 
 
- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.769 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%
 
 
 

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