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أسر المتهمين فى قضية اتهام المطربة "شيما" وآخرون بالدعارة يحضرون جلسة الحكم

الخميس، 04 يوليه 2019 12:30 م
أسر المتهمين فى قضية اتهام المطربة "شيما" وآخرون بالدعارة يحضرون جلسة الحكم شيما بطلة كليب "عندى ظروف"-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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حضر عدد من أفراد أسر المتهمين فى القضية المتهمة فيها المطربة "شيما" بطلة كليب عندى ظروف ، و19 متهمًا ومتهمة آخرين، بممارسة وتسهيل الدعارة، وأصدقائهم وزملائهم فى العمل إلى مقر محكمة شمال الجيزة لحضور جلسة الحكم على المتهمين.

ولم تظهر المطربة شيما فى قفص الاتهام أثناء إنعقاد جلسات محاكمة المتهمين فى القضايا المختلفة المنظورة أمام ذات الدائرة، محكمة جنح العجوزة.

وقالت مصادر، أن المطربة وباقى المتهمين المحبوسين على ذمة القضية متواجدين داخل حجز المحكمة، لحين صدور الحكم.

 

كانت تحقيقات القضية كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين،  يُدعى "أ.م.ا"، وهو المتهم الرئيسى فى الواقعة شكل عصابة للاتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات.

 

وتابعت التحقيقات أن من بين الفتيات التى استقطبهن المتهم المطربة شيما بطلة كليب عندى ظروف، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.

 

 


تجارة المخدرات

المطربة شيما

اتجار فى البشر

عندى ظروف

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