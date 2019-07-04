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أردوغان: رفض أمريكا تسليم تركيا مقاتلات إف-35 بمثابة "سرقة"

الخميس، 04 يوليه 2019 07:41 ص
أردوغان: رفض أمريكا تسليم تركيا مقاتلات إف-35 بمثابة "سرقة" الرئيس التركى رجب اردوجان
رويترز

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ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رفض الولايات المتحدة تسليم بلاده طائرات إف-35 المقاتلة سيكون بمثابة "سرقة" وذلك في خضم نزاع بشأن شراء أنقرة منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.

 

وأبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تعتزم فرض عقوبات على تركيا ورفعها من برنامج إف-35 إذا حصلت شريكتها في حلف شمال الأطلسي على المنظومة الروسية.

 

ونقلت صحيفة حريت عن أردوغان، قوله للصحفيين خلال زيارة للصين "إذا كان لديك زبون والزبون يقوم بالدفع في الموعد، فكيف لا تعطي ذلك الزبون سلعته؟ إن ذلك يسمى سرقة".

 

وأضاف أن تركيا دفعت إلى الآن 1.4 مليار دولار لشراء المقاتلات الأمريكية وأنها تسلمت أربعة منها وأن الطيارين الأتراك يذهبون للولايات المتحدة للتدريب.

 

وعقب اجتماع مع ترامب في مطلع الأسبوع في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إن أنقرة ستتجنب العقوبات الأمريكية المدمرة لدى بدء وصول منظومة الصواريخ الروسية إلى تركيا في الأيام المقبلة.

 

وإذا رفعت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إف-35 وفرضت عقوبات عليها فسيكون ذلك أكبر شرخ في العلاقة بين الدولتين في التاريخ الحديث.

 

 

 


تركيا

امريكا

اردوغان

طائرات اف 35

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