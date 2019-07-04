أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 4-7-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-7-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.079 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209 مليون ورقة مالية بقيمة 722.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.7 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.29% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.18%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.18% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.81%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع 171 ألف جنيه، 833 ألف جنيه، 29.8 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 40.4 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17250 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 98 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

نظام الحسابات المجمعة قامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بإدخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة لتسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة الى الحسابات الأصلية. قامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بإدخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة لتسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة الى الحسابات الأصلية.

ومن جهته أوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن الوضع قبل التعديلات أدى إلى تباطؤ استخدام الحسابات المجمعة بسبب عدة أسباب أهمها الحجز والتخصيص اليدوى للأسهم من قبل مدير الاستثمار لكل عميل بالحسابات المجمعة فى حالة الرغبة فى البيع أو الشراء، كذلك إيقاف بعض الأكواد نتيجة تغيير بيانات التعرف بهم خلال الجلسة.

وأوضح رئيس البورصة أن التحديث الأخير لنظام الحسابات المجمعة يسمح بمزيد من الخيارات الآلية فى عملية الحجز والتوزيع نتيجة البيع او الشراء، مضيفا أنه تم استحداث 3 طرق لتخصيص حصيلة البيع والشراء وهى أن يتم بالتساوى أو بنسبة رصيد كل عميل لإجمالى الكمية محل التنفيذ أو يتم تسجيل الكمية يدويا على حسب رغبة العميل، وفِى نفس السياق اكد فريد أنه تم وضع ضوابط وإجراءات لحل موضوع إيقاف أكواد العملاء خلال جلسة التداول جذريا.

ومن جهته قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة إن الجهات المعنية بسوق الأوراق المالية لا تألوا جهدا نحو تطوير وزيادة كفاءة السوق مشيرا إلى أن نظام الحسابات المجمعة بنسخته القديمة سيكون متاحا خلال الأسبوعين المقبلين جنبا إلى جنب مع النسخة المحدثة وذلك لإعطاء فرصة لأطراف السوق استيعاب التعديلات.

مصر المقاصة أكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة القيد والإيداع المركزى أن التعديلات الحديثة على نظام الحسابات المجمعة تهدف إلى تسهيل تنفيذ العمليات على مديرين المحافظ المالية بالبورصة. أكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة القيد والإيداع المركزى أن التعديلات الحديثة على نظام الحسابات المجمعة تهدف إلى تسهيل تنفيذ العمليات على مديرين المحافظ المالية بالبورصة.

وأضاف عبد السلام، أن جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها حالياً بالتعاون مع إدارتى البورصة والرقابة المالية تهدف إلى تيسير الإجراءات وزيادة أحجام التداولات بالسوق.

وتوقع أن تسهم فى زيادة أحجام التداولات بصورة قوية مقارنة بالمستويات الحالية بالسوق بالإضافة إلى تجنب حدوث الأخطاء البشرية فى العمليات المنفذة، الأمر الذى يدعم من نشاط الطروحات وتدفقات الشركات الجديدة للسوق.

وقامت البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر المقاصة بادخال تعديلات على نظام الحسابات المجمعة بهدف تسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية.