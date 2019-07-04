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أبناء الجالية المصرية بقطر يحصدون المراكز الأولى فى نتيجة الثانوية العامة

الخميس، 04 يوليه 2019 01:09 م
أبناء الجالية المصرية بقطر يحصدون المراكز الأولى فى نتيجة الثانوية العامة ليلى ياسر المنسى و أحمد طاهر سعيد محمد
كتب محمود راغب

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حصد أبناء الجالية المصرية المراكز الأولى في نتيجة الثانوية العامة القطرية للعام الدراسى الحالي ، بالنسبة للجنسيات الأخرى الوافدة ، وحصلت طالبتين علي نسبة 100% على القسمين العلمي والأدبى.

وقال مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة ، بقسم مصالح المصرية بالدوحة - قطر : إن وزارة التعليم ، والتعليم العالي القطرية أعلنت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019.

وأوضح المستشار العمالى بالدوحة هشام كامل، أنه تم التواصل مع أولياء أمور كل من الأولى على القسم الأدبي الطالب ليلى ياسر المنسي ، وحصلت على نسبة 100%، أما الطالبة رؤى بسام فجاءت الأولى على القسم العلمى وحصلت على نسبة 100%.

كما تم التواصل مع الثانى على القسم العلمى، وهو الطالب أحمد طاهر سعيد محمد ، وحصل على نسبة 99.93%.

وقدم مكتب التمثيل العمالى تهانى وزارة القوى العاملة ومدير قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة وزير مفوض  أحمد سمير ، للناجحين الحاصدين للمراكز الأولي وأسرهم .

وبعثت وزارة القوى العاملة برسالة من خلال المستشار العمالي  للحاصدين علي المراكز الأولي، معربا فيها عن سعادتها البالغة وفخرها بالنجاح الباهر والمشرف الذى حققته هؤلاء الفتيات، وحصولهن على المراكز الأولى فى الثانوية العامة القطرية لهذا العام، فضلا عن  تقديره لاجتهادهن وعزمهن للوصول إلى هذه المرتبة المشرفة، وادخال البهجة والسرور على قلوب أسرهن وقلوب المصريين جميعا .

كما أشادت بدور الأسر المصرية أولياء أمور هؤلاء الطالبات المتفوقات فى رعاية أبنائهن والاهتمام بهن، وتشجيعهن على النجاح .

النتيجة
النتيجة

 

 

 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

الثانويه العامه

الجاليه المصريه بقطر

ابناء الجاليه المصريه

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