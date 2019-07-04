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أبرز 8 معلومات عن قضية "المغارة بسوهاج" بعد قبول طعن المتهمين

الخميس، 04 يوليه 2019 04:00 ص
أبرز 8 معلومات عن قضية "المغارة بسوهاج" بعد قبول طعن المتهمين هيئة محكمة- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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تتصدى محكمة النقض لموضوع طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا، بـ "المغارة بسوهاج"، وذلك بجلسة 16 أكتوبر المقبل، بعد أن قبلت المحكمة طعون المتهمين وألغت الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة جنايات سوهاج.

ويحضر المتهمون فى القضية مقيمة الطعون أمام محكمة النقض خلال جلسة 16 أكتوبر المقبل ، بعد أن أمرت المحكمة باحضارهم من محبسهم.

ويعود تداول اسم "المغارة"، على هذه القضية إلى أحداثها، حيث أن الخلية الإرهابية التى تم ضبطها كانت فى إحدى المغارات بالجبل الغربى، بمركز جهينة بسوهاج ، لذلك عرفت بـ "قضية المغارة".

ويرصد اليوم السابع أهم المعلومات حول القضية

1- تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي بمركز جهينة، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم.

 

2 - وجهت النيابة العامة  للمتهمين تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

3 - عدد المتهمين فى القضية 190 شخصا بينهم 124 هاربا.

4 -  فى أبريل 2018 ..قضت محكمة جنايات سوهاج، غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية.

5 - فى يناير 2109 حددت محكمة النقض جلسة 20 مارس لنظر أولى جلسات طعن المتهمين.

6 -مايو 2019..حجزت محكمة النقض الحكم فى الطعون لجلسة 3 يوليو الجارى

7 -يوليو 2019..محكمة النقض تقبل طعون 66 متهما من بين المتهمين فى القضية.

8 -أكتوبر 2019.. محكمة النقض تتصدى للموضوع وتعيد محاكمة المتهمين.


قضية المغارة بسوهاج

محكمه النقض

الامن الوطنى فى سوهاج

سوهاج

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