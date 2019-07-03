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9 دول حول العالم تبيع البنزين بأكثر من ثلاث أضعاف السعر فى مصر

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:31 م
9 دول حول العالم تبيع البنزين بأكثر من ثلاث أضعاف السعر فى مصر ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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كشفت بيانات عن اسعار البنزين نشرها موقع globalpetrolprices في عدد من  الدول حول العالم وهي الأكثرارتفاعا في سعر بيع لترالبنزين، وكانت تلك الأسعار وفقا لتحديث الأول من شهر يوليو الجاري وقدرت تلك الأسعار بأكثرمن ثلاث أضعاف سعر بيع البنزين في مصر وكانت تلك الدول واسعار بيع  البنزين بها كالتالي:

إيطاليا بلغ سعر لتر البنزين 1.79 دولار.

إسرائيل بلغ سعر لتر البنزين 1.81 دولار.

اليونان بلغ سعر لتر البنزين 1.81 دولار.

هولندا بلغ سعر لتر البنزين 1,84 دولار للبرميل.

ايسلندا بلغ سعر لتر البنزين 1.88 دولار للبرميل.

بربادوس بلغ سعر لتر البنزين 1.94 دولار للبرميل.

موناكو بلغ سعر لتر البنزين 1.89 دولار للبرميل.

 النرويج 1.96 بلغ سعر لتر البنزين دولار للبرميل.

هونج كونج بلغ سعر لتر البنزين 2.21  دولار للبرميل.

الدول الأكثر ارتفاعا في اسعار البنزين
الدول الأكثر ارتفاعا في اسعار البنزين

 

 


البنزين

اسعار البنزين

الدعم

ترشيد الدعم

الانتاج

الاصلاح الاقتصادى

ايطاليا

هونج كونج

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