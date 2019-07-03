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بالتربية الرياضية والنوعية وفنون جميلة..

6 يوليو.. بدء التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:29 م
6 يوليو.. بدء التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بكليات جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى

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شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات استعداداً لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في إجراء اختبارات القدرات والمقرر لها أن تبدأ الأسبوع المقبل، مؤكداً على حرص الجامعة التيسير على الطلاب إجراء الاختبارات على نحو منظم ودقيق والذي يعد اجتيازها شرطاً أساسياً لقبول التحاقهم فى كليات الفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الرياضية للعام الجامعي 2019/2020 .
 
ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه من المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكتروني يوم السبت القادم 6 يوليو الجاري على أن يتم تحديد أيام الاختبارات للطلاب عقب تسجيل رغبتهم إلكترونياً على الموقع " www.tansik.egypt.gov.eg ".
 
وعقد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب اجتماعا يضم الدكتور محمد ثابت عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية،والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية وذلك للتأكيد على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات والمتعلقة باختبارات القدرات والتي تشدد على منع عقد أى  دورات تدريبية للطلاب مختصة باختبارات القدرات وذلك حرصاً على تحقيق الحيادية وضمان تحقيق عدالة الفرص بين كافة الطلاب الممتحنين.
 
كما أعلن الدكتور شحاتة غريب عن عقد ملتقيات تعريفية لأول مرة بجامعة أسيوط وذلك لتعريف طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بنظام التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات وكيفية إجراؤه وقواعد ونظام إجراء الاختبارات ، مشيراً إلى أن تلك الملتقيات ستتم على جلستين الجمعة القادمة 5 يوليو والجمعة التي تليها والموافقة 12 يوليو وذلك فى تمام الساعة الثالثة بالقاعة الثمانية بالمبنى الإدارى.

اسيوط

جامعة اسيوط

كلية الفنون الجميلة

التربية الرياضية

التربية النوعية

وزارة التعليم العالي

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