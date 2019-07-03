6 نوفمبر.. النقض تنظر موضوع طعون أعضاء أولتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات

كتبت هدى أبو بكر

حددت محكمة النقض جلسة 6 نوفمبر المقبل لنظر موضوع طعون أعضاء اولتراس الأهلى على حكم حبسهم 3 سنوات فى قضية أحداث العنف التى شهدتها مباراة الأهلى والوداد.

وقبلت المحكمة طعون 5 من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلى على حكم حبسهم فى القضية.

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموز.