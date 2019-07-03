6 قرارات جديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء.. تعرف عليها

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، 6 قرارت جديدة أقرها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لصالح ذوى الاحتياجات الخاص بالمحافظة خلال جلسة المجلس الاستشارى لذوى الاحتياجات الخاصة وهى:
- إنشاء مكاتب إدارية فى مختلف المصالح الحكومية على مستوي المحافظة لخدمة وتلبية احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة.
- منح ذوى الاحتياجات الخاصة من العاملين بمختلف المصالح الحكومية ساعة فى الحضور وساعة فى الانصراف يوميًا.
- توفير المزيد من الرعاية والاهتمام من الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
- إلحاق طلاب مدرسة رفح للتربية الخاصة بمجمع التربية الخاصة بالعريش، وكذا طلاب مدرسة البساتين.
- تجهيز المطعم الخاص بمجمع التربية الخاصة بالعريش بأحدث المعدات لتلبية احتياجات الطلاب.
- التنسيق مع التأمين الصحى لتوفير أخصائى نفسى للكشف على الطلاب تيسرا عليهم وعلى ذويهم من مشقة الانتقال الى بورسعيد أو الإسماعيلية.
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