6 قرارات جديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، 6 قرارت جديدة أقرها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لصالح ذوى الاحتياجات الخاص بالمحافظة خلال جلسة المجلس الاستشارى لذوى الاحتياجات الخاصة وهى:

- إنشاء مكاتب إدارية فى مختلف المصالح الحكومية على مستوي المحافظة لخدمة وتلبية احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة.

- منح ذوى الاحتياجات الخاصة من العاملين بمختلف المصالح الحكومية ساعة فى الحضور وساعة فى الانصراف يوميًا.

- توفير المزيد من الرعاية والاهتمام من الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.

- إلحاق طلاب مدرسة رفح للتربية الخاصة بمجمع التربية الخاصة بالعريش، وكذا طلاب مدرسة البساتين.

- تجهيز المطعم الخاص بمجمع التربية الخاصة بالعريش بأحدث المعدات لتلبية احتياجات الطلاب.

- التنسيق مع التأمين الصحى لتوفير أخصائى نفسى للكشف على الطلاب تيسرا عليهم وعلى ذويهم من مشقة الانتقال الى بورسعيد أو الإسماعيلية.