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6 قرارات جديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء.. تعرف عليها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:36 م
6 قرارات جديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء.. تعرف عليها اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، 6 قرارت جديدة أقرها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  لصالح ذوى الاحتياجات الخاص بالمحافظة خلال جلسة المجلس الاستشارى لذوى الاحتياجات الخاصة  وهى:
 
- إنشاء مكاتب إدارية فى مختلف المصالح الحكومية على مستوي المحافظة لخدمة وتلبية احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
- منح ذوى الاحتياجات الخاصة من العاملين بمختلف المصالح الحكومية ساعة فى الحضور وساعة فى الانصراف يوميًا.
 
- توفير المزيد من الرعاية والاهتمام من الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
-  إلحاق طلاب مدرسة رفح للتربية الخاصة بمجمع التربية الخاصة بالعريش، وكذا طلاب مدرسة البساتين.
- تجهيز المطعم الخاص بمجمع التربية الخاصة بالعريش بأحدث المعدات لتلبية احتياجات الطلاب.
- التنسيق مع التأمين الصحى لتوفير أخصائى نفسى للكشف على الطلاب تيسرا عليهم وعلى ذويهم من مشقة الانتقال الى بورسعيد أو الإسماعيلية.
 

شمال سيناء

العريش

ذوى الاحتياجات الخاصة

اخبار المحافظات

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