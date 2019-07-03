5 معلومات لازم تاخد بالك منها قبل شراء هاتف مزود بـ5G

كتبت: هبة السيد

يترقب الكثير من مستخدمى الموبايل حول العالم كل ما هو جديد فى عالم الهواتف الذكية، وخلال الأشهر القليلة الماضية كشفت العديد من الشركات المصنعة للموبايل عن هواتف مزودة بتقنية الجيل الخامس للمحمول 5G.

ومع تقارير تحذر المستخدمين بالتمهل قبل شراء تلك الأجهزة، لاسيما وأن هذه التقنية مازالت لم تنتشر عالميا إلى ببعض البلدان بشكل محدود وتجريبى، إلا أنه ومع قرب انتشارها بين أعوام 2020 و2022، فإن هناك معلومات يجب على مهووسى ومحبى التكنولوجيا معرفتها قبل التسرع فى شراء هواتف مزود بتقنية الجيل الخامس للمحمول والتى تعطى سرعات خارقة فى نقل البيانات.

- بعض الأجهزة المزودة بتقنية الجيل الخامس للمحمول لا تعمل إلا على شبكات الجيل الخامس فقط، ما يعنى أن مستخدم هذا الجهاز لا يمكنه الاستمتاع بخصائصه فى المناطق او البلدان التى لا يوجد بها شبكات تستقبل الـ5G.

- يجب على المستخدم التأكد من أن الموبايل الذى يقوم بشرائه يمكنه استقبال الجيل الثانى والثالث والرابع والخامس للمحمول.

- لا تتسرع فى شراء هاتف مزود باستقبال شبكات الجيل الخامس فى البلدان التى لا يوجد بها تغطية لاسيما وأن سعر تلك الهواتف المعلن حاليا باهظ الثمن للغاية.

- أما لسكان منقطة الشرق الأوسط وأفريقيا فمازال لم يتم تحديد معايير شبكات الجيل الخامس لهذه المنطقة.

- من المرجح وضع معايير للجيل الخامس للمحمول فى مؤتمر عالمى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى أكتوبر المقبل.