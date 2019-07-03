5 أهداف لإنشاء كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة..تعرف عليها

كلية الدراسات العليا تعد من أهم المواقع الشرطية داخل أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، والتي تم إنشائها لعدة أهداف أمنية.
وتوجد 5 أهداف عامة لإنشاء كلية الدراسات العليا، أهمها:
• إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة كنواة لهيئة تدريس المواد الشرطية فى المؤسسات العلمية والأمنية.
• تأصيل العلوم الشرطية فى كافة المجالات العلمية.
• إعداد القادة العلميين القادرين على مواجهة المشكلات بأسلوب علمى.
• المساهمة فى دراسة مشكلات العمل الشرطى وإقتراح الحلول العلمية المناسبة لها من خلال الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية.
• تحقيق التعاون والتنسيق العلمى مع كليات الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث على المستويين الوطنى والدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة