5 أهداف لإنشاء كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة..تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

كلية الدراسات العليا تعد من أهم المواقع الشرطية داخل أكاديمية الشرطة فى القاهرة الجديدة، والتي تم إنشائها لعدة أهداف أمنية.

وتوجد 5 أهداف عامة لإنشاء كلية الدراسات العليا، أهمها:

• إعداد الكوادر العلمية من الضباط الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة كنواة لهيئة تدريس المواد الشرطية فى المؤسسات العلمية والأمنية.

• تأصيل العلوم الشرطية فى كافة المجالات العلمية.

• إعداد القادة العلميين القادرين على مواجهة المشكلات بأسلوب علمى.

• المساهمة فى دراسة مشكلات العمل الشرطى وإقتراح الحلول العلمية المناسبة لها من خلال الدراسات والأبحاث والمؤتمرات العلمية.

• تحقيق التعاون والتنسيق العلمى مع كليات الأكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث على المستويين الوطنى والدولى.